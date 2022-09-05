Редактор TAC Род Дреер: США развяжут третью мировую войну на Украине

Соединённые Штаты и их союзники из ЕС могут превратить украинский кризис в третью мировую войну, уверен Род Дреер.

Редактор американского издания The American Conservative отметил, что Россия не планирует вторгаться в одну из стран НАТО, чего нельзя сказать про членов Североатлантического альянса.

"Мне нетрудно представить, как США и их холуи из ЕС запустят настоящую войну, чтобы отвлечь население от внутренних беспорядков по поводу инфляции и дорогой энергии", — отметил он.

Дреер уточнил, что такими же ощущениями поделился с ним знакомый польский эксперт, а подруга из Венгрии не поняла его желания посетить Будапешт.

"Это как переехать в Польшу в августе 1939 года", — процитировал женщину автор материала.