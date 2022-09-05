Греческие ВВС отправили истребители на перехват турецкого морского патрульного самолёта, который выполнял задачи в рамках операции НАТО, сообщили в Анкаре.
"Греция резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", — пишет турецкое издание Anadolu, ссылаясь на источник в Минобороны страны.
В публикации уточняется, что Афины не раз нарушали воздушное пространство и территориальные воды Турции. За последние две недели эксперты насчитали 14 инцидентов, когда греческие истребители преследовали турецкие патрульные самолёты.
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