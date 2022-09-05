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Европа не заинтересована в продолжении конфликта на Украине и президент страны Владимир Зеленский об этом знает, заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

"Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", — пояснила парламентарий немецкому изданию t-online.

Как подчеркнула Вагенкнехт, Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, так как конфликт начинает приобретать масштабный характер. Речь идёт не только о боевых действиях, но и экономическом кризисе.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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