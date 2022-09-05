В США упал самолёт в Тихий океан: один погиб, восемь человек пропали

Спасатели США ищут восемь человек, пропавших в Тихом океане после падения самолёта у северо-западного побережья.

Самолёт упал в Тихий океан на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл. Всего на борту было девять человек: восемь взрослых и один ребёнок.

"Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", — сообщили спасатели.