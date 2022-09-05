Спасатели США ищут восемь человек, пропавших в Тихом океане после падения самолёта у северо-западного побережья.
Самолёт упал в Тихий океан на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл. Всего на борту было девять человек: восемь взрослых и один ребёнок.
"Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", — сообщили спасатели.
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