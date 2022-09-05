Американского журналиста-критика нашли убитым возле своего дома

Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли у собственного дома в Лас-Вегасе убитым. Согласно информации, он занимался вопросами злоупотребления власти и коррупции.

Тело журналиста обнаружили рано утром в субботу. Согласно информации, Джерману нанесли несколько ножевых ранений, пишет Las Vegas Review-Journal.

Полицейские полагают, что журналист мог с кем-то на улице вступить в перепалку, в ходе которой был убит.