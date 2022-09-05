"Печат": Запад приготовил Зеленскому роль "козла отпущения"

За все решения Запада и США будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский, заявили сербские аналитики. По их мнению, так называемые партнёры Киева, готовят лидеру Незалежной участь "козла отпущения".

Как подчеркнули авторы, точно так произошло и с Петром Порошенко.

"Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант", — пишет сербское издание "Печат".

По мнению аналитиков, Запад без сожаления "свесит" все преступления на Зеленского, а потом объявит его персоной нон грата.