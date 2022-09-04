Частный самолёт Cessna 551 разбился к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. На место авиационного происшествия вылетел спасательный вертолёт береговой охраны Швеции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные шведской службы спасения.
"Самолёт потерпел крушение после исчезновения с радаров", — сообщается в издании.
Ранее на перехват Cessna 551 поднимали истребители Североатлантического альянса, которые базируются в Эстонии. Самолёт вылетел из города Херес на юге Испании без указания пункта назначения. После крушения в кабине не нашли пилота, рассказали спасатели.
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