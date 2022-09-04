У Латвии разбился частный самолёт Cessna 551, за которым послали истребители

Частный самолёт Cessna 551 разбился к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. На место авиационного происшествия вылетел спасательный вертолёт береговой охраны Швеции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные шведской службы спасения.

"Самолёт потерпел крушение после исчезновения с радаров", — сообщается в издании.

Ранее на перехват Cessna 551 поднимали истребители Североатлантического альянса, которые базируются в Эстонии. Самолёт вылетел из города Херес на юге Испании без указания пункта назначения. После крушения в кабине не нашли пилота, рассказали спасатели.