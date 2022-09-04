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Bild*: атомная подлодка ВМФ РФ зафиксирована у берегов Италии

Мир

У берегов Италии в водах Средиземного моря якобы зафиксирована атомная подлодка РФ. Об этом заявили в немецкой газете Bild*. 

Bild*: атомная подлодка ВМФ РФ зафиксирована у берегов Италии

"Российская атомная подводная лодка, по-видимому, в настоящее время находится в Средиземном море недалеко от Италии", — пишет издание.

Авторы материала предположили, что целью нахождения лодки у берегов Италии может быть наблюдательная миссия. Возможно, курсирующий несколько дней между Британией и Ирландией "Маршалл Устинов" отвлекает внимание от данной подлодки, размышляют авторы.

Аналитики НАТО продолжают наблюдение за субмариной, однако им не удалось определить её тип. Неизвестно, оснащена ли подлодка ядерным оружием, пишет источник.

* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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