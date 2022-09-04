Bild*: атомная подлодка ВМФ РФ зафиксирована у берегов Италии

У берегов Италии в водах Средиземного моря якобы зафиксирована атомная подлодка РФ. Об этом заявили в немецкой газете Bild*.

"Российская атомная подводная лодка, по-видимому, в настоящее время находится в Средиземном море недалеко от Италии", — пишет издание.

Авторы материала предположили, что целью нахождения лодки у берегов Италии может быть наблюдательная миссия. Возможно, курсирующий несколько дней между Британией и Ирландией "Маршалл Устинов" отвлекает внимание от данной подлодки, размышляют авторы.

Аналитики НАТО продолжают наблюдение за субмариной, однако им не удалось определить её тип. Неизвестно, оснащена ли подлодка ядерным оружием, пишет источник.

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