Из-за повышения цен на газ и электроэнергию в Германии опасаются беспорядков с началом холодов, в связи с чем власти планируют вывести на улицы военных для "борьбы с кризисом".
У ЕС есть два варианта решения проблемы с энергоресурсами: снятие санкций против РФ и запуск "Северного потока-2" или борьба с беспорядками, пишет "Военное обозрение", уточнив, что в ФРГ выбрали второй путь.
С 1 октября на улицах городов Германии появятся подразделение Бундесвера и полиция для подавления возможных бунтов и обеспечения "внутренней безопасности". По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт и генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна, новое армейское подразделение получит название "Территориальное командование бундесвера" (TerrFüKdoBw).
"Правительство Германии осенью ожидает бунты и беспорядки, связанные с резким скачком цен и невозможностью гражданами своей страны оплачивать огромные счета за газ и электроэнергию", — цитирует "ВО" сообщения немецких СМИ.
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