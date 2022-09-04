Военкор Коц: итоги визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не оправдали ожиданий Киева

Итоги визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, похоже, настолько не оправдали ожиданий Киева и Запада, что сейчас им приходится искать любые информационные поводы для склонения организации к занятию выгодной им позиции. Пусть хотя бы на словах. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц.

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные кураторы ожидали, что после поездки на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси чётко и ясно обвинит Россию в "ядерном терроризме”, а также объявит о необходимости создать демилитаризованную зону вокруг атомного объекта. Однако этого не произошло, Гросси занял сдержанную позицию, отметил военкор.

После этого Киев предпринял несколько попыток заброски десанта на ЗАЭС, чтобы физически взять станцию под свой контроль. Но также безуспешно.

А сегодня утром на сайте одного из оппозиционных изданий, признанного иноагентом, появилась статья с громким заголовком — "Российские РСЗО ведут стрельбу с территории Запорожской АЭС”, которую сразу же расхватали на цитаты украинские пропагандистские СМИ. Однако представленные им доказательства весьма сомнительны, точнее их вообще нет никаких, считает репортёр.

По его мнению, Запад вместе с Киевом пытается такими публикациями заставить МАГАТЭ изменить позицию и пойти против России.

Ранее полковник запаса Владимир Трухан высказал мнение, что Киев использовал миссию МАГАТЭ втёмную.