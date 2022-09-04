Депутат Сейма: если Украина проиграет, через 5 лет Россия вернёт Прибалтику

Депутат литовского Сейма, экс-посол Литвы в Соединённых Штатах Жигимантас Павиленис призвал всячески помогать Украине для её победы, в противном случае, через пять лет Россия вернёт прибалтийские страны.

"Все сейчас думают об одном: как победить в….* против путинского режима в Украине? Потому что мы знаем, что, если проиграем, Вильнюс станет Бучей через 5 — 6 лет. Рига, все мы", — сказал он в ходе конференции "Форум свободная Россия" в Вильнюсе.

По словам парламентария, в РФ есть люди, придерживающиеся подобной точки зрения, поэтому необходимо максимально с ними контактировать для создания новой реальности.

"Вы в России имеете очень много друзей и некоторые даже живете в России. Делаем общий план! И кто будем в этом участвовать, тот будет участвовать в сотворении будущего", — заключил он.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе о территориальной принадлежности Крыма.