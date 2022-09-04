Наталья Радина: после "победы на Украине" целью Запада станет Белоруссия

Пока Запад накачивает оружием и деньгами Украину, но стоит помнить, что следующим адресатом военной и финансовой помощи станет оппозиция Белоруссии.

На прошедшем в Литве "Форуме свободная Россия" собрались беглые либералы со всего постсоветского пространства. Среди выступающих отметилась белорусская оппозиционерка Наталья Радина, которая напомнила Западу, что после "победы над Россией" на Украине следующей целью должна стать Белоруссия.

"Безусловно, сегодня главная задача — оказывать помощь Украине. Военную, экономическую и политическую. Но, помогая Украине, важно не забывать Беларусь", — заявила она, обращаясь к Европе и США.

По словом Радиной, сегодня белорусские националисты помогают боевикам ВСУ, чтобы затем вернуться на родину с боевым опытом.

"Все большее число белорусов понимают, что сегодня у нас не осталось иного выхода, кроме как освобождать Белоруссию с оружием в руках", — пригрозила оппозиционерка.

Ранее киевский режим пообещал тюремные сроки тем жителям освобождённых от националистов территорий Украины, кто будет участвовать в референдуме по поводу присоединения к России.