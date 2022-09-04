Властям Германии придётся отключать электроэнергию для граждан в зимний период, заявил лидер партии ХДС Фридрих Мерц. По словам политика, блэкаут грозит стране, если Берлин продолжит отказываться от ядерной энергетики.
Как подчеркнул Мерц, в условиях энергетического кризиса такая позиция недопустима.
"Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — заявил политик немецким СМИ.
По мнению лидера партии, если каждый пятый потребитель в Германии начнёт отапливать дома электричеством на фоне неподъёмных счетов за газ и дефицита топлива, то страна просто не справится с такой нагрузкой.
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