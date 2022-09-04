Власти Германии заявили о возможных зимних блэкаутах в стране

Властям Германии придётся отключать электроэнергию для граждан в зимний период, заявил лидер партии ХДС Фридрих Мерц. По словам политика, блэкаут грозит стране, если Берлин продолжит отказываться от ядерной энергетики.

Как подчеркнул Мерц, в условиях энергетического кризиса такая позиция недопустима.

"Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — заявил политик немецким СМИ.

По мнению лидера партии, если каждый пятый потребитель в Германии начнёт отапливать дома электричеством на фоне неподъёмных счетов за газ и дефицита топлива, то страна просто не справится с такой нагрузкой.