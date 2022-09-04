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Свенья Шульце: Германия выделит Киеву €200 млн на беженцев

Мир

Германия выделит Киеву 200 миллионов евро на обеспечение жильём и продуктами внутренних беженцев, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

По её словам, на эти деньги украинские власти должны обеспечить беженцев продуктами первой необходимости, жильём и медикаментами.

"Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещённых лиц", — цитирует немецкого министра Funke.

Будет ли Германия отслеживать как и куда Киев потратит деньги, Шульце не уточнила.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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