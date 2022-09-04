Германия выделит Киеву 200 миллионов евро на обеспечение жильём и продуктами внутренних беженцев, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.
По её словам, на эти деньги украинские власти должны обеспечить беженцев продуктами первой необходимости, жильём и медикаментами.
"Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещённых лиц", — цитирует немецкого министра Funke.
Будет ли Германия отслеживать как и куда Киев потратит деньги, Шульце не уточнила.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.