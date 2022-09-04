Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с изречением вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, о том, что важнее на выборах тот, кто считает голоса.
"Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда, он прав", — заявил политик на митинге сторонников.
Кроме прочего, Трамп в ходе дискуссии усомнился, что фамилию Ленина "произносят правильно", и счёл, что если переставить ударение, то будет "изысканнее".
"Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", — сообщил свою точку зрения Трамп.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.