Трамп процитировал Ленина, говоря о честных выборах в США: "ЛенИн прав!"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с изречением вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, о том, что важнее на выборах тот, кто считает голоса.

"Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда, он прав", — заявил политик на митинге сторонников.

Кроме прочего, Трамп в ходе дискуссии усомнился, что фамилию Ленина "произносят правильно", и счёл, что если переставить ударение, то будет "изысканнее".

"Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", — сообщил свою точку зрения Трамп.