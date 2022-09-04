В Министерстве обороны США подняли тревогу: на Украине разворовывают оружие и финансы, которые передают западные страны.
Накануне в Германии признали ещё одну опасность украинского кризиса. В ФРГ с Украины возвращаются неонацисты, получившие боевой опыт и завладевшие оружием. Тот факт, что западное вооружение "расползается" с территории Незалежной вынуждены были признать и в США.
Генеральный инспектор американского военного ведомства Шон О'Доннелл, получивший прозвище "сторожевой пёс Пентагона", намерен лично расследовать все случаи мошенничества, растрат и продажи западного вооружения с Украины на чёрный рынок.
"Украинские чиновники ведут учет американского вооружения с помощью бумажных документов, заполняемых от руки. Как только оружие попадает на Украину, Киев сам не знает, где оно окажется", — пояснил О'Доннелл в интервью изданию Bloomberg.
Если раньше подобные опасения высказывали западные журналисты, сейчас впервые претензии прозвучали от официального представителя Пентагона. Это означает, что количество похищенного в ВСУ оружия уже не удастся скрыть от мировой общественности.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.