Bloomberg: "сторожевой пёс Пентагона" нашёл утечки западного оружия с Украины

В Министерстве обороны США подняли тревогу: на Украине разворовывают оружие и финансы, которые передают западные страны.

Накануне в Германии признали ещё одну опасность украинского кризиса. В ФРГ с Украины возвращаются неонацисты, получившие боевой опыт и завладевшие оружием. Тот факт, что западное вооружение "расползается" с территории Незалежной вынуждены были признать и в США.

Генеральный инспектор американского военного ведомства Шон О'Доннелл, получивший прозвище "сторожевой пёс Пентагона", намерен лично расследовать все случаи мошенничества, растрат и продажи западного вооружения с Украины на чёрный рынок.

"Украинские чиновники ведут учет американского вооружения с помощью бумажных документов, заполняемых от руки. Как только оружие попадает на Украину, Киев сам не знает, где оно окажется", — пояснил О'Доннелл в интервью изданию Bloomberg.

Если раньше подобные опасения высказывали западные журналисты, сейчас впервые претензии прозвучали от официального представителя Пентагона. Это означает, что количество похищенного в ВСУ оружия уже не удастся скрыть от мировой общественности.