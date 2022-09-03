Глава партии Франции "Патриоты" Флориан Филиппо присоединился к призыву экс-министру Франции Сеголен Руаяль запретить Киеву распространять военную пропаганду.
Флориан Филиппо выступил против "инструментализации страха".
"Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером", — написла политик в своём микроблоге.
Он отреагировал на выступление Руаяль, в котором она отчитала Киев за попытки с помощью военной пропаганды сорвать мирные переговоры.
Лидер "Патриотов" напомнил, что Руаяль отказалась поддержать войну в Ираке в 2003 году.
Ранее Флориан Филиппо заявил об "унижении" главы государства Эммануэля Макрона после новости о потере украинской армией САУ Caesar.
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