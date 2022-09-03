Лидер французской партии назвал политику Киева "инструментализацией страха"

Глава партии Франции "Патриоты" Флориан Филиппо присоединился к призыву экс-министру Франции Сеголен Руаяль запретить Киеву распространять военную пропаганду.

Флориан Филиппо выступил против "инструментализации страха".

"Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером", — написла политик в своём микроблоге.

Он отреагировал на выступление Руаяль, в котором она отчитала Киев за попытки с помощью военной пропаганды сорвать мирные переговоры.

Лидер "Патриотов" напомнил, что Руаяль отказалась поддержать войну в Ираке в 2003 году.

Ранее Флориан Филиппо заявил об "унижении" главы государства Эммануэля Макрона после новости о потере украинской армией САУ Caesar.