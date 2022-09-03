Решение президента России Владимира Путина об остановке "Северного потока" стало причиной паники в Великобритании. Об этом заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. Она признала, что Европа также начала паниковать, пишет Bloomberg.
По версии Найт, Путин намеренно принял решение закрыть трубопровод, поскольку это является частью развязанной им экономической войны. Российскому лидеру хорошо удаётся играть в "психологическую войну", считает она.
Напомним, что "Газпром" приостановил работу газопровода "Северный поток" на неопределённый срок.
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