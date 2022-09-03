Россиянин подвергся хейту в Италии. В одном из кафе его попытались втянуть в конфликт "патриотически" настроенные украинцы, однако мужчина не растерялся, сообщает "Русская весна".
На видео, опубликованном изданием, женщина на украинском языке обращается к гражданину РФ с георгиевской лентой и задаёт вопрос о том, как "последователи орков могут передвигаться по центру Европы".
В ответ мужчина начал записывать происходящее на телефон, упрекнув провокаторов в том, что они "сидят дома", а не участвуют в боевых действиях. Когда в его адрес последовала угроза "Мы тебе сделаем!", россиянин посоветовал "бандеровцам" пойти "в атаку".
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.