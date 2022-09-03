Генерал ФРГ: у России сохраняется потенциал для открытия второго фронта СВО

Немецкий генеральный инспектор Вооруженных сил, генерал Эберхард Цорн считает, что у российской армии сохраняется потенциал для открытия второго фронта спецоперации, несмотря на изнурительные бои на Украине.

"Основная часть российских сухопутных войск в настоящее время может быть сосредоточена на Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго фронта военных действий", — приводит его слова Reuters.

Также он напомнил, что Москва далеко не полностью использует всю мощь Военно-Воздушных сил и флот, поэтому военному блоку не нужно это сбрасывать со счетов.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад в своём стремлении развалить Россию не понимает, что "подобные игры" могут сыграть с ними плохую шутку.