Немецкий генеральный инспектор Вооруженных сил, генерал Эберхард Цорн считает, что у российской армии сохраняется потенциал для открытия второго фронта спецоперации, несмотря на изнурительные бои на Украине.
"Основная часть российских сухопутных войск в настоящее время может быть сосредоточена на Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго фронта военных действий", — приводит его слова Reuters.
Также он напомнил, что Москва далеко не полностью использует всю мощь Военно-Воздушных сил и флот, поэтому военному блоку не нужно это сбрасывать со счетов.
Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад в своём стремлении развалить Россию не понимает, что "подобные игры" могут сыграть с ними плохую шутку.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.