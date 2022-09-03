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19FortyFive: Россия запустила в море "чёрную дыру", угрожающую Украине

Мир

Россия запустила в Чёрное море невероятно тихую субмарину, которая может быть использована для ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом заявил военный аналитик Питер Сучио.

По его словам, подлодки ВМФ РФ проекта 636.3 "Варшавянка" являются самыми тихими субмаринами в мире, поэтому в НАТО их называют "чёрная дыра". Сучио полагает, что в акватории Чёрного моря размещена как минимум одна такая лодка, на вооружении которой находятся крылатые ракеты "Калибр".  

"Если учесть, что у Украины нет военно-морского флота, то корабли класса "Варшавянка" не могут выполнять функции противолодочной обороны, однако их можно использовать для нанесения ударов по наземным целям", — заявил эксперт в издании 19FortyFive.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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