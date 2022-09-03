"Голливудское наступление" Зеленского стоило ВСУ тысяч жизней военных

Недавно стало известно, что повальное наступление ВСУ на Херсонском направлении было подготовлено Западом: проводилось обучение украинских бойцов, наращивались поставки вооружений, пишет обозреватель Сергей Острына для "Русской Весны". По его мнению, командиры должны были увидеть, что их подразделения отправляют на убой.

"Но только не в офисе Зеленского. Там выполняют приказы из-за океана. Как оказывается, ценой тысяч необученных людей", — констатирует автор публикации.

Виртуальные победы обходятся армии Владимира Зеленского тысячами жизней солдат. По разным оценкам, с начала боевых действий ВСУ потеряли уже от 120 до 150 тысяч человек. Херсонское контрнаступление потерпело крах, лишив украинскую армию порядка 60 танков, 120 БМП и ББМ и более 2000 военных.

Автор предположил, что демонстрация наступления была необходима Киеву для того, чтобы выпросить очередную партию военной помощи у Запада. Острына отметил, что Зеленский желает получить для ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 300 км, самолёты, танки и системы противовоздушной обороны.

По словам обозревателя, сейчас идёт подготовка новой военной авантюры на Харьковском направлении и в районах населённых пунктов Балаклея и Изюм. Киев вновь собирается использовать солдат в качестве пушечного мяса для показательного "голливудского наступления".

"Поэтому не исключено, что в ближайшее время из-за провальных "контрнаступов" мы увидим очередной конфликт между Зеленским и Залужным, который зреет с самого начала спецоперации", — резюмирует Острына.