RND: в Германию с Украины возвращаются неонацисты с боевым опытом и оружием

Власти ФРГ опасаются возвращения в страну правых экстремистов, которые уехали на Украину воевать за киевский режим.

Ранее появлялись сообщения, что иностранные наёмники начинают покидать ВСУ, так как снабжение украинской армии поставлено чрезвычайно плохо, а местное командование совершает множество ошибок на поле боя.

МВД Германия насчитало 26 вернувшихся неонацистов, но по мнению немецкого парламентария Мартины Реннер, их намного больше.

"В Германии существует угроза общественной безопасности, если неонацисты вернутся из Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами", — заявила она в интервью агентству RND.

По мнению депутатов бундестага, экстремисты могут стать серьезной угрозой для общественной безопасности.