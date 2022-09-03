Spectator: Трасс не завоюет уважение России после провального визита в Москву

В погоне за креслом премьер-министра Великобритании глава МИД страны Лиз Трасс "провалила" визит в Москву и окончательно подорвала доверие Москвы, заявил британский аналитик Робин Эшенден.

По словам Эшендена, вернуть утраченное доверие российской стороны для Трасс будет практически невозможно.

Речь идёт о визите Трасс в Москву в феврале, глава МИД продемонстрировала вопиющую "глупость и неподготовленность" назвав Ростовскую и Воронежскую области частью Украины, написал аналитик в статье для Spectator.

Кроме прочего, британский политик показала неумение вести переговоры на уровне мировой дипломатии.