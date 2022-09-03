Глава Uniper: СВО на Украине — переломный момент в отношениях с "Газпромом"

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что российский "Газпром" якобы нарушил соглашения по контрактам. Кроме того, по его словам, спецоперация на Украине стала переломным моментом в отношениях двух корпораций.

"Как сказал канцлер (ФРГ Олаф Шольц. — Прим. ред.), у нас переломный момент из-за (спецоперации. — Прим. ред.) на Украине. И для нас это также означает переломный момент в наших отношениях с "Газпромом", — заявил Маубах в эфире ZDF.

Он посетовал, что "неисполнение" контрактов по обязательствам ставит немецкую газовую компанию в сложное положение. Маубах подчеркнул, что представители Uniper пытались несколько раз выйти на контакт с "Газпромом", но в ответ получили только "радиомолчание".