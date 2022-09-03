American Conservative: Запад попал в экономическую ловушку для Путина

Вводя антироссийские санкции, Запад пытался организовать ловушку для Москвы и президента страны Владимира Путина, но просчитался. Теперь "возмездие" России грозит парализовать всю экономику Европы, заявил аналитик Род Дреер.

Как подчеркнул Дреер, при этом западные лидеры удивляются последствиям.

"Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены", — заявил старший редактор и аналитик American Conservative.

По мнению автора, Запад и Евросоюз рассчитывали, что Россия будет "просто смотреть", как они рушат её экономику и никто не рассчитывал на контрмеры.

Кроме прочего, по словам редактора издания, в Европе нещадно унижали русских граждан, что стало ещё большим триггером для "экономической войны".