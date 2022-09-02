NI: ЗРК "Тор" ВС РФ способен противостоять новым угрозам НАТО

Армии стран НАТО начали применять высокоточные управляемые боеприпасы, Россия в ответ на это разработала зенитный ракетный комплекс (ЗРК), способный противостоять новым угрозам, пишет The National Interest. Автор публикации проанализировал боевые возможности комплекса "Тор".

"Почему НАТО (и другие) должны бояться российской системы ПРО "Тор", — пишет он в заголовке к своей статье.

В публикации приводится сравнение "Тор-М2У" и ПВО "Панцирь-С1": российский эксперт Виктор Мураховский отмечал, что эффективность "Панциря" составляет 19 процентов, в то время как "Тор-М2У" показал её на уровне 80 процентов. Подчёркивается также быстрота реагирования и оперативность ЗРК.

По словам автора публикации, "Тор" превосходит "Панцирь". У него более мощная РЛС, благодаря чему "Тор" способен обнаружить цель быстрее. Комплекс также отличается более манёвренными ракетами. Преимуществом является и вертикальный старт, который позволяет поражать сразу несколько целей, при этом приближаться они могут с разных направлений.

"Один источник утверждает, что этот комплекс способен осуществлять перехват четырёх целей одновременно. По данным других источников, количество обстреливаемых целей доходит до 10", — рассуждает автор.