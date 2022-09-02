Глава МАГАТЭ о Запорожской АЭС: беспокоит физическая целостность

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о состоянии Запорожской АЭС. Он отметил, что его тревожит физическая целостность объекта атомной энергетики.

Глава Международного агентства по атомной энергии отметил, что большая часть систем безопасности Запорожской атомной электростанции работают относительно хорошо, но физическая целостность АЭС вызывает у него беспокойство. Такие выводы он сделал после посещения станции, находящейся под контролем российской стороны.

Ранее сообщалось, что после посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС её обстрелы прекратились.