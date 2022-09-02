NYT: Шольц в разгар борьбы с РФ заявил о своём лидерстве среди стран ЕС

Журналистка The New York Times (NYT) Эрика Соломон рассказала, что Олаф Шольц в разгар борьбы с РФ заявил о своём лидерстве среди стран EC.

Спустя четыре дня после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине канцлер Германии заявил, что намерен сделать так, чтобы Берлин играл более весомую роль на мировой арене. По словам автора NYT, немцы были удивлены такими амбициозными планами своего лидера.

"В своей речи 27 февраля Шольц провозгласил "Zeitenwende” или поворотный момент и объявил о планах ФРГ играть более амбициозную роль. Не только немцы были застигнуты врасплох. Европа тоже приняла к сведению заявление канцлера", — заявила Соломон.

На этой неделе канцлер снова решил поразить своих граждан. Он заявил, что Берлин планирует укрепить своё лидерство в Европе в разгар противостояния Запада с Россией. По его мнению, необходимо расширить ЕС, включив в него не только Украину и Молдавию, но ещё и Грузию. Шольц также заявил, что НАТО необходимо усилить безопасность от угроз извне, намекая на Россию. Таким образом, по мнению Соломон, канцлер хотел удивить европейскую общественность. Однако его выступление было похоже на нудную часовую лекцию, написала журналистка.

Соломон заявила, что на Западе никто не верит в способность Шольца выполнить свои обещания. Помимо этого, непонятно, как Берлин планирует выстраивать отношения с Москвой.