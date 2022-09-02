Бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла сотни тысяч человек в ходе российской спецоперации, сообщает EADaily.
По его словам, Украине удалось выстоять в феврале-апреле не из-за грамотных действий киевской власти, а в результате народной самоорганизации.
"И это наше право сказать власти: "А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Почему они погибли, что вы сделали, чтобы сохранить их жизни и нашу независимость?" — сообщил Кривонос в эфире YouTube-канала UMN.
Он предрёк, что в скором времени украинцы припрут киевскую власть к стене и зададут вопрос: "За что были принесены такие колоссальные жертвы?"
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