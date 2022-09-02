В Генштабе ВСУ подтвердили, что удары по Энергодару нанесли украинские войска.
"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", — сказано в сообщении в Генштаба в Facebook*.
1 сентября Запорожскую АЭС посетили представители миссии МАГАТЭ. Служащие станции и глава делегации "Росатома" продемонстрировали членам миссии разрушения, вызванные ударами ВСУ. Члены делегации констатировали множественные нарушения целостности объектов ЗАЭС.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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