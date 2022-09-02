Польский политический активист Конрад Рэнкас заявил, что украинские суды приняли от поляков 1,5 тысячи исков на возврат имущества, потерянного в годы Второй мировой войны на Западной Украине.
"Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или требовать от Украины компенсаций за недвижимость", — сказал Рэнкас в беседе с порталом "Страна".
Иски подали поляки, которые были насильно выселены с Украины, и теперь хотят вернуть недвижимость во Львове и других городах западной части страны.
Известно, что в 90-х годах прошлого века Польша под давлением Евросоюза приняла закон, закрывающий вопрос реституций. Тогда пострадавшие поляки или их потомки получили от государства пятую часть от того, что они потеряли.
В последнее время эксперты и политики сходятся во мнении, что Польша прорабатывает сценарии присоединения Западной Украины.
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