Тайвань анонсировал визит французских сенаторов в Тайбэй

Тайваньские журналисты заявили, что седьмого сентября Тайбэй посетят французские чиновники. Как отметили в СМИ, они являются первыми политиками большой европейской страны, которые прилетят на остров после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По информации Международного радио Тайваня, его представитель во Франции У Чжичжун сказал, что власти острова считают эту рабочую поездку крайне значимой для Тайбэя.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что Тайвань сбил китайский дрон над островами Цзиньмэнь.