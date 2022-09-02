Тайваньские журналисты заявили, что седьмого сентября Тайбэй посетят французские чиновники. Как отметили в СМИ, они являются первыми политиками большой европейской страны, которые прилетят на остров после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
По информации Международного радио Тайваня, его представитель во Франции У Чжичжун сказал, что власти острова считают эту рабочую поездку крайне значимой для Тайбэя.
Ранее журналисты Reuters сообщили, что Тайвань сбил китайский дрон над островами Цзиньмэнь.
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