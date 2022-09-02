Al Jazeera: три ракеты РФ наводят ужас на весь мир

При помощи трёх своих ракет России удаётся держать в страхе весь мир, пишет международное издание Al Jazeera.

Одну из них считают самой мощной ядерной ракетой, имеющей наибольшую дальность поражения целей. На Западе её называют "Сатана". Речь идёт о ракете "Сармат", которая должна стать на боевое дежурство в конце 2022 года.

Ещё одним грозным оружием, удерживающим Запад от провокаций в сторону России, является гиперзвуковая ракета "Циркон", серийное производство которой уже идёт в РФ. Президент Владимир Путин назвал её "непобедимой", а в Министерстве обороны страны заявили, что "Циркон" способен нанести удар по Белому дому при запуске с Баренцева моря. Ракету планируют взять на вооружение в ближайшие месяцы, отмечается в публикации.

Автор материала выделил также "вселяющий ужас" гиперзвуковой комплекс "Кинжал", секреты которого пытаются выведать агенты ЦРУ. Ракеты точечно применяются российской армией в спецоперации на Украине.