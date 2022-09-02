Россия весьма любопытно отреагировала на безумный манёвр британского самолёта над Баренцевым морем, сообщили китайские военные эксперты в статье для издания Sohu.
Ранее над Баренцевым морем разведывательный британский самолёт RC-135W вторгся в воздушное пространство России в районе мыса Святой Нос. По мнению авторов материала, пилот воздушного судна намеренно устроил провокацию. Британия повела себя глупо, поскольку российские ПВО могли бы сбить RC-135W. Подобные провокации повышают риск вооружённого конфликта между двумя странами, обладающими ядерным оружием, отметили эксперты.
Россия повела себя мудро, когда не стала сбивать самолёт-разведчик, поскольку атака могла бы вызвать новый виток геополитической напряжённости в мире. Вместо этого на перехват RC-135W вылетел истребитель МиГ-31, который заставил британского пилота сменить курс и покинуть российское воздушное пространство.
"Британия совершила безрассудство, которое могло спровоцировать масштабный кризис", — высказали мнение аналитики Sohu.
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