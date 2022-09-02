По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Петровском районе города вновь была слышна работа систем ПВО.
Кроме того, местами в этом районе нет электричества и связи.
"В Петровском районе сработала ПВО. Район также частично обесточен", — проинформировал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Городские власти ранее уже сообщали о ударах ВСУ по Петровскому району Донецка 2 сентября. Не обошлось без жертв — известно о пятерых жителях города, которые получили ранения в результате обстрелов.
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