Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости введения "потолка" для цен на российский газ в ЕС. Медведев предупредил, что если такое решение будет принято, ситуация станет такой же, как и с нефтью из РФ. В итоге в Европе будет наблюдаться острый дефицит российского газа, сообщил замглавы Совбеза РФ в своём Telegram-канале.
"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — написал Медведев.
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