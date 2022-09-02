Число получивших ранения жителей Петровского района Донецка выросло до пяти

Число жителей Петровского района Донецка, получивших ранения в результате ударов украинских военных, увеличилось до пяти человек. Об этом проинформировали в штабе территориальной обороны ДНР 2 сентября.

"В результате обстрелов вооружённых формирований Украины в Петровском районе Донецка число раненых возросло до пяти", — уточнили в штабе теробороны.

Ранее было известно, что ранения получили три человека.