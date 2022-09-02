Число жителей Петровского района Донецка, получивших ранения в результате ударов украинских военных, увеличилось до пяти человек. Об этом проинформировали в штабе территориальной обороны ДНР 2 сентября.
"В результате обстрелов вооружённых формирований Украины в Петровском районе Донецка число раненых возросло до пяти", — уточнили в штабе теробороны.
Ранее было известно, что ранения получили три человека.
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