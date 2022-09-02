Владимир Леонтьев: в Новой Каховке от удара ВСУ загорелись два дома

В центре Новой Каховки после обстрела ВСУ получили повреждения два частных дома. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Глава ВГА отметил, что пожар, возникший в результате обстрела, удалось оперативно потушить, жертв нет.

"Улица Андреевская, 88 и 87 (бывшая улица Калинина) — два дома повреждены. Загорелась кровля в одном доме, во втором выбиты стекла. Прямо в самом центре. Нет пострадавших и погибших, пожар локализован своевременно", — сказал Леонтьев в разговоре с ТАСС.