В центре Новой Каховки после обстрела ВСУ получили повреждения два частных дома. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
Глава ВГА отметил, что пожар, возникший в результате обстрела, удалось оперативно потушить, жертв нет.
"Улица Андреевская, 88 и 87 (бывшая улица Калинина) — два дома повреждены. Загорелась кровля в одном доме, во втором выбиты стекла. Прямо в самом центре. Нет пострадавших и погибших, пожар локализован своевременно", — сказал Леонтьев в разговоре с ТАСС.
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