Baijiahao: визит Путина в Калининград вызвал истерику и панику в Польше

Польша бурно отреагировала на визит президента России Владимира Путина в Калининград, сообщили китайские политические аналитики в статье для издания Baijiahao.

Поездка Путина в Калининград вызвала широкий общественный резонанс в Европе, однако реакция Польши оказалась самой истеричной. Польские СМИ подняли такую шумиху, будто российский лидер приехал не для проведения открытого урока со школьниками, а с целью разместить в регионе ядерной оружие, отметили авторы материала.

Истерика плавно переросла в панику: на польском телевидении эксперты распускают "страшилки" о тайных целях визита Путина и называют его поездку угрозой национальной безопасности.

"Польша откровенно запаниковала из-за визита Путина в Калининград", — отмечается в статье.

Ранее Россия перебросила в Калининградскую область истребители МиГ-31, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", чем вызвала панику в Прибалтике и Польше.