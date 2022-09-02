Рябков: Россия ответит на решение ЕС о визовом режиме для россиян

В России будут приняты ответные практические меры после того, как в ЕС было решено приостановить действие упрощенного визового режим а для россиян. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что ответ России в данном случае может стать и симметричным, и асимметричным.