В России будут приняты ответные практические меры после того, как в ЕС было решено приостановить действие упрощенного визового режим а для россиян. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что ответ России в данном случае может стать и симметричным, и асимметричным.
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