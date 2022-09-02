Арендодатель Зеленский рассмешил ведущего Redacted из-за сдачи виллы в Италии

Американский ведущий Клейтон Моррис прокомментировал новости о президенте Украины Владимире Зеленском, который сдал в аренду свою виллу в Испании паре из России. Журналист отметил, что супруги живут в Лондоне, однако являются гражданами России.

Таким образом, глава киевского режима зарабатывает деньги, сдавая дом русским, но остальной мир должен оборвать все связи с Москвой, иронично отметил Моррис.

"Собираетесь путешествовать следующим летом и хотите арендовать итальянскую виллу? Президент Украины Зеленский как раз такую сдает в аренду. Прямо сейчас там живет прекрасная русская пара. Мне очень нравятся такие откровенные лицемеры", — заявил он на YouTube-канале Redacted.