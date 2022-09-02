Лепехин о призыве Шмыгаля отменить выдачу виз студентам из РФ: "Замечательно!"

Если Евросоюз примет решение о запрете студенческих и туристических виз, то это будет прекрасная новость для России. Об этом сообщил генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин, комментируя Pravda.Ru недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сейчас все ломают голову, каким образом сделать так, чтобы ограничить выезд мозгов за рубеж из России. Запад прекрасно помогает с этой проблемой справиться", — подчеркнул специалист.

По его мнению, европейские страны действительно могут прислушаться к украинскому депутату, несмотря на возражение представителей системы образования. Политические мотивы и русофобия вынуждают Запад напакостить России любыми методами, отметил Лепехин. Однако данный случай наносит вред не государству, а простым жителям.

"Они (западные страны. — Прим. ред.) ведут войну с русским народом", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Лепехин привёл в пример инцидент, который произошёл на теннисном турнире, где украинская спортсменка отказалась пожать руку белорусской коллеге. Эксперт считает, что это в очередной раз доказывает нацизм со стороны киевского режима.

Наблюдая за западной политикой, Лепехин вспомнил фразу: "назло бабушке отморожу уши — не надену шапку". Европа идёт на поводу у Вашингтона, обрекая себя на холодную зиму, на рост цен и инфляцию. Теперь дело дошло и до запрета на выдачу виз перспективным студентам.

"Чиновники получают деньги на свою русофобию, а отличники из России уезжают в эти зарубежные ВУЗы. Вместо того, чтобы радоваться, они сейчас рассматривают, каким образом заблокировать приезд умных людей. Замечательно! Пусть наши студенты разворачиваются в российском направлении и учатся в наших ВУЗах, работают на наших предприятиях", — заявил Лепехин.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Евросоюз запретить выдачу виз студентам и туристам из России.

"Необходимо устроить российскому обществу холодный душ — в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам”, — заявил он.