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Песков положительно оценил визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Мир

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков положительно отозвался о приезде делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

При этом представитель Кремля отметил, что время для окончательных оценок этого визита ещё не пришло.

"В целом рано давать оценки, но позитивно оцениваем прибытие миссии и начало работы",- сказал Песков.

После осмотра Запорожской АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал неоднократное нарушение физической целостности станции. При этом директор агентства подчеркнул, что точно сказать, случайно были сделаны повреждения станции или намеренно, его коллеги пока не могут, так как у них нет для этого "необходимых элементов".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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