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Сивков выразил недоумение высадкой десанта ВСУ на "голое поле" в Энергодаре

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По мнению военного эксперта Константина Сивкова, высадка украинского десанта в Энергодаре на голое поле под артиллерийский огонь была сродни самоубийству.

"Как можно выбрасывать десант из 60 человек на баржах при условии, что мы контролируем всё пространство? Ну хоть бы подавили чем-то… Ничего. На голое поле выбросили под удар нашей артиллерии и войск охраны ЗАЭС диверсионную группу, которую измолотили тут же", — сказал Сивков в стриме RT.

Украинские десантники в составе двух групп по 60 человек высадились в Энергодаре в день приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, 1 сентября. Задачей миссии был осмотр повреждений станции, вызванных постоянными обстрелами ВСУ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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