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Макгрегор: меры США превратят Украину в усохшее государство без выхода к морю

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Некоторые сторонники Киева в США, выступающие за затягивание украинского конфликта, заявили, что для "победы" ВСУ необходимо постоянно пополнять боеприпасы артиллерийских орудий, систем ПВО малой и средней дальности для противодействия ракетным ударам ВС РФ. Они призвали Вашингтон поставить на Украину ракеты ATACMS для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, дальность которых составляет 300 километров.

Макгрегор: меры США превратят Украину в усохшее государство без выхода к морю

Однако, по мнению американского полковника запаса Дугласа Макгрегора, внедрение новых систем вооружения не изменит стратегический исход в ходе спецоперации на Украине.

"Даже если европейские члены НАТО вместе с Вашингтоном обеспечат украинские войска новой лавиной оружия, и оно поступит на фронт, а не исчезнет в чёрной дыре украинской коррупции, подготовка и тактическое руководство, необходимые для проведения сложных наступательных операций, отсутствуют в армии Украины численностью 700 000 человек", — заявил военный эксперт в материале Information Clearing House.

Более того, Макгрегор отметил, Россия воспримет данное развитие событий как эскалацию конфликта. Эксперт призывает как можно скорее закончить спецоперацию, однако Запад придерживается ошибочной стратегии. Действия США могут привести к тому, что Украина станет государством без выхода к морю.

"Если Вашингтон будет затягивать конфликт, то хрупкая "коалиция желающих" НАТО распадётся, а Украина станет новым "больным членом Европы" и останется катализатором будущих конфликтов", — заключил Макгрегор.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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