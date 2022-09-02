Глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес убеждён, что в будущем подводный флот Военно-морских сил страны станет основной ударной силой страны, поручив командованию проанализировать перспективы развития ВМС.

"Подобное исследование позволит определить, каким должно быть правильное соотношение между потенциалами надводного и подводного флотов в будущем" — подчеркнул он.

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