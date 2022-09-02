Немецкие либералы в парламенте потребовали демонтажа газопровода "Северный поток-2". Такой документ был принят на выездном совещании Свободной демократической партии в Бремене.
Представители СвДП заявили, что трубопроводы "Северного потока" были с самого начала геополитическим проектом Кремля, цель которого — изоляция Украины.
Отмечается, что либералы хотят как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии у России и Белоруссии.
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