Контрнаступление украинских боевиков на Херсон и Берислав провалилось, ВСУ были разгромлены, а потому Франция и Германия вновь настаивают на переговорах с РФ.
В Евросоюзе внимательно оценивали, насколько украинская армия удачно использует западное вооружение против союзных сил, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
"Посмотрев на геноцид польских танков, вновь решили вспомнить про переговоры", — добавил он.
По этому поводу не стоит испытывать особых иллюзий, предупредил Рожин, любой диалог будет использован Западом для принуждения России пойти на какие-либо уступки Украине.
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