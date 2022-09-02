После провала наступления ВСУ Макрон и Шольц вновь хотят "диалога с Россией"

Контрнаступление украинских боевиков на Херсон и Берислав провалилось, ВСУ были разгромлены, а потому Франция и Германия вновь настаивают на переговорах с РФ.

В Евросоюзе внимательно оценивали, насколько украинская армия удачно использует западное вооружение против союзных сил, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Посмотрев на геноцид польских танков, вновь решили вспомнить про переговоры", — добавил он.

По этому поводу не стоит испытывать особых иллюзий, предупредил Рожин, любой диалог будет использован Западом для принуждения России пойти на какие-либо уступки Украине.