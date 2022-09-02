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МИД РФ: Россия созывает в Женеве совещание по биолабораториям США

Мир

Россия созывает консультативное совещание государств-участников "Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия" (КБТО) в Женеве с 5 по 9 сентября 2022 года, сообщается на сайте МИД РФ.

МИД РФ: Россия созывает в Женеве совещание по биолабораториям США

Москва намерена предъявить претензии и факты работы американских биолабораторий на Украине и обосновать свои опасения на этот счёт. Об этом Pravda.Ru рассказали представители проекта "Джинн из пробирки".

Прецедентов подобным шагам практически нет.

В своё время совещание созывала и Куба по факту распыления американцами над своей территории биологически опасных веществ. Американцы намеревались уничтожить сельскохозяйственные культуры и вызвать экономический кризис — и это давно не тайна. В итоге оказалось, что "Куба предъявила недостаточно доказательств" и США остались безнаказанными

В ответ на российские претензии Штаты вместе с ещё девятью странами (Арменией, Грузией, Ираком, Иорданией, Либерией, Филиппинами, Сьерра-Леоне, Угандой и Украиной) заявили о проведении сугубо мирных исследований, которые проводятся в рамках "открытого и прозрачного" сотрудничества.

Москва, разумеется, так не считает: в МИДе заявили, что ни о какой "мирной” работе речи никогда не шло, а случай с Украиной — не единичный.

Под благовидными предлогами США втянули в сферу недобросовестного влияния многие государства в различных регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве. Распространение лабораторий по периметру нашей страны — яркое тому подтверждение.

Не получается и открытого сотрудничества, так как американское взаимодействие с другими странами имеет конфиденциальный и закрытый характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовленное США заявление по проблематике биологической безопасности и "вкладе партнёрств по совместному уменьшению угроз".

По словам спикера, любое подобное заявление является "частью пропагандистской кампании США, нацеленной на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории".

Москву в данном случае беспокоит проведение подобных исследований в непосредственной близости от российских границ под прикрытием якобы "сугубо мирной" и "не имеющей ничего общего" с биооружием деятельности.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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